تعرف على موعد حفل وائل جسار في العراق

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم اللبناني وائل جسار لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة يوم 25 من شهر إبريل الجاري بأربيل العراق وضلك ضمن جولته الغنائية للاحتفال بعيد الفطر.

الحفل يقام داخل قاعة اشبيليا ومن المفترض أن يقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى عدد من أغنيات زمن الفن الجميل

وتعتبر هذه الحلقة هي الثانية لوائل جسار فى العراق بعد حفلته اليوم والتى أحياها على المسرح الترفيهي هناك.



آخر أعمال وائل جسار

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم وائل جسار أغنية "كل وعد"، والأغنية من ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم، إخراج الكليب نور سالم.



كلمات أغنية "كل وعد"



كل وعد وعدته لك هوفيه لك متخافيش

كل حلم هيجي وقته وبآوانه متقلقيش

مش هقصر يوم معاكي صدقيني

اجمدي ده أنا بقوى بيكِ ما تضعفيش

أنتٍ نفسك كنتِ حلم في يوم حلمته

فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طلته

وأنتٍ زي ما كنتِ واقفة في ضهري ساندة

هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته

اوعديني إن أنتي تبقي زي ضلي ما تبعديش

كل صعب عليا عدى وأنتِ جنبي ما هزنيش

الوحيدة اللي في حياتي تفهميني

واللي بيها وليها عمري اللي جاي هعيش