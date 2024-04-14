نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تنعى وفاة شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة يسرا وفاة الفنانة شيرين سيف النصر من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت يسرا:' انا لله وإن إليه راجعون ببالغ الحزن والاسي أنعى الفنانة شيرين سيف النصر أدعو لها بالرحمة وأن يسكنها فسيح جناته.

نعت ببالغ الأسى نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف ذكي وأعضاء مجلس الإدارة، الفنانة شيرين سيف النصر التي وافتها المنية منذ قليل، حيث تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة بسكينة كما أرادت الراحلة.

وفي بيان صادر عن النقابة، أعربت عن تعازيها الصادقة لعائلتها وذويها، راجيةً من الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويرزق أهلها الصبر والسلوان.

تلقت جماهير ومحبي الفنانة شيرين سيف النصر خبر مؤسف منذ قليل وهو خبر وفاتها، عن عمر يناهز الـ 57 عامًا، حيث أعلن شقيقها الأكبر خبر وفاتها وكشف وصيتها والذي أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "توفيت إلى رحمة الله اليوم اختي الصغيرة الغير شقيقه الفنانه شيرين هانم الهام سيف النصر تمت الصلاه والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينه كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم علي ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان لله وان اليه راجعون"