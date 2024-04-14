اليوم.. عرض ثاني لمسلسل "المعلم" عبر قناة أون

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت قناة ON عرض مسلسل "المعلم" عبر شاشتها وذلك بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في السباق الرمضاني لهذا العام، وقد عرض المسلسل حصريًا عبر قناة الحياة وأصبح أعلي نسبة مشاهدة عبر قناة الحياة خلال السباق الرمضاني.

وقد تصدر المسلسل تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي أثناء عرضه خلال السباق الرمضاني.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "المعلم" عبر شبكة قنوات أون بداية من اليوم، ويعرض المسلسل من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة أون، ويعاد عبر قناة أون دراما في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل المعلم عبر قناة أون

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مصطفي شعبان يتحدث عن نجاح مسلسل "المعلم" مع عمرو الليثي

حل الفنان مصطفي شعبان ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي في أول أيام عيد الفطر في برنامج واحد من الناس وتحدث مصطفي شعبان عن نجاح المسلسل.

وأشاد مصطفى شعبان بأداء الفنانة سهر الصايغ وأوضح أنه منبهر بقدراتها، خلال تجسدها شخصية زوجته في مسلسل «المعلم»، مؤكدًا أنها ممثلة مشاعرها حقيقية ومٌلتزمة في الحضور قبل الجميع بمكان التصوير.

كما أكد مصطفى شعبان خلال لقائه أن الإخلاص في مسلسل «المعلم» كان السبب الرئيسي في النجاح الذي حققه خلال فترة عرضه، قائلًا: “كنا بنصور من الساعة 5 الصبح شادر السمك.. أيام كتير اشتغلنا 22 ساعة”.

وتابع مصطفى شعبان حديثه: “أنا محظوظ بكل النجوم اللي كانوا معايا في مسلسل المعلم، جودة تصوير كبيرة جدًا، كل مشهد في المسلسل ماتش تمثيل، ومعظم المشاهد كانت حقيقة وهو السبب في الوصول بالمشاعر الحقيقة للمشاهد من خلال البكاء في مشاهد الضيق والحزن، والسعادة والفرحة".