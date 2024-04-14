نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أغنية "عم الكل" لـ "حجازي متقال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان حجازي متقال لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "عم الكل"، والأغنية من كلمات محمد النجار وألحان منعم وتوزيع محمد حريقة.

كلمات أغنية عم الكل

وتقول كلمات الأغنية: أنا عم الكل بيكم من غيركم أنا زى الفل، حلكو منى ولا يشغلنى، بطلع فوق هتموتو من الغل، أنا واكل الجو وعليا محدش يحلو، باجى علطول بتملو الدور، أنا بالنسبة لكو العو.

آخر أعمال حجازي متقال



والجدير بالذكر آخر أعمال حجازي متقال أغنية

"أسوان" احتفالًا بالعيد القومى لها، وهى من كلمات عبير عصام ومحمد البدرى وألحان حسن على وتوزيع أسامة عبد الهادى.



تفاصيل أغنية " فرحك فين ياحلوة"

وأغنية فرحك فين ياحلوة من كلمات سلامة علي وألحان منعم وتوزيع ميدو مزيكا وهندسه صوتيه إسلام غلاب وإخراج تامر سليم.