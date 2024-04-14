نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. بيتر ميمي يتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم المخرج بيتر ميمي تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لظهوره ببرنامج "كلمة آخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي.

وتحدث بيتر ميمي عن كواليس ونجاح مسلسل الحشاشين، من خلال حواره ببرنامج كلمة آخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.



وقال:"الاستعداد للمسلسل بدأ من الصفر لأن تناول حقبة تاريخية بهذا الشكل تطلب مجهودًا كبيرًا وضخمًا".

وأضاف: "تنفيذ مسلسل في هذه الحقبة التاريخية كنا غير مؤهلين لذلك بدأت وإحنا معندناش حاجة من أدوات تلك الحقبة لا اسلحة ولا ملابس ولا مواقع تصوير وبالتالي بدأنا من فكرة " التصنيع " وكان مجهود كبير جدًا تقريبًا بدأنا من الصفر".

وتابع:" عملنا 30 حلقة بكل هذه التفاصيل ده إنجاز كبير فيه ناس بتعمل عشر حلقات في سنة لكننا استطعنا تنفيذ هذا العمل من الصفر ولمدة ثلاثين حلقة ده توفيق كبير بمستوى تقني كبير حضرنا سنة وقمنا بالتصوير من العام الماضي".



بيتر ميمي يشيد بكريم عبد العزيز لهذا السبب

وأشار: "كريم عبد العزيز لعب الدور من منطقة منضبطة جدًا لأن شخصية حسن الصباح هي شخصية فذة لكنها في ذات الوقت شخصية شيطانية حتى الشخص الشرير له جاذبية بدليل وجود أتباع له ".

وواصل:" أول ما كلموني على العمل شركة الإنتاج قلتلهم هاجي أقعد معاكم لاني مكنتش عاوز أعمل أعمال 30 حلقة تاني خاصة بعد تجربة الاختيار 1 و2 و3 وفي أول جلسة عمل جمعتني بشركة الانتاج أول سؤال".

واستكمل:" إنتوا عارفين العمل ده محتاج ميزانية كام ؟ وكانت الاجابة واضحة: عاوزين نعمل عمل صناعة مصرية نفخر بها.. لم يبخلوا علينا بشيء وتم توفير كافة الامكانيات ".

بيتر ميمي يكشف عن كواليس تصوير الحشاشين

واختتم:" التصوير خارج البلاد شمل كازاخستان لمدة سبع ايام ويوم واحد في مالطا حيث شهد غرق المركب لجهوزية المكان لتصوير المشهد وبقية الأحداث تم تصويرها في مواقع بنيت خصيصًا داخل مصر".

