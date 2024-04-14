تعرف على شبيه مبارك الهندي بعد تصدره التريند في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 09:31 صباحاً - تصدر المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا الترند في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك للتشابه الكبير بينه وبين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وتداول جمهور السوشيال ميديا في البداية مقطع فيديو للمغني الهندي خلال مشاركته في عضوية لجنة تحكيم india idol، وكان مرتديًا نظارة باللون والأسود، و يغني مع إحدى المتسابقات، بينما ظهر في فيديو آخر وهو يرقص خلال احد الأعياد الهندية وتم تركيب اغنية "اختارناه" على المقطع وتم تداوله بشكل هستيري.

نشر المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا، الصور التي تم تداولها له وتقارن الشبه الكبير بينه وبين مبارك على صفحته الرسمية بموقع انستاجرام وعلق عليها بسعادة قائلا: " أنا تريند في مصر".

أبهيجيت بهاتاشاريا من مواليد 30 أكتوبر 1958، هو مغني ومؤدي هندي يغني بشكل أساسي في الأفلام الهندية، كما غنى أيضًا بلغات أخرى بما في ذلك البنغالية، الماراثية، النيبالية، التاميلية، البهوجبرية، البنجابية، الأوديا ولغته الأم البنغالية في كل من ولاية البنغال الغربية وبنغلاديش.

قام أبهيجيت بغناء 6034 أغنية في أكثر من 1000 فيلم. وتم ترشيحه لقائمة فوربس لأفضل 100 شخصية هندية مشهورة في عام 2014.