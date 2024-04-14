باراماونت تستعد لطرح فيلم عن سلاحف النينجا بتصنيف R-rated

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة باراماونت الأمريكية للإنتاج السينمائي عن نيتها لإنتاج مشروع سينمائي جديد من عالم سلاحف النينجا.

ووفق ديلي ميل، الفيلم القادم، سيكون تصنيفه للكبار فقط ويطرح للعرض بعنوان Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

وكان قد طرح الإعلان الترويجي لفيلم Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem، الذي يقدم شخصيات سلاحف النينجا في صورة جديدة، صنعت بطريقة الرسوم المتحركة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد، الذي يشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين المؤدين لأصوات الشخصيات الرئيسية.

تفاصيل عن العمل

الفيلم ينتجه سيث روجين، ويؤدي به أصوات الشخصيات الرئيسية نجوم هم بول رود، وجيانكارلو اسبوسيتو، والنجم جاكي شان الذي يجسد شخصية المعلم سبلنتر.

أيضًا يشارك في أداء الأصوات الرئيسية، روز بيرن، والنجم جون سينا، وسيث روجين منتج الفيلم، شارك أيضًا بأداء أحد الأصوات الرئيسية كل من مايا رودولف، وآيس كيوب، وأيو إديبيري، وناتاسيا ديميترو، ومغني الراب بوست ملون.

فيلم جديد لجون سينا

في الوقت نفسه، كان قد بدأ جون سينا، تصوير موقع أحدث الأعمال السينمائية التي يستعد للظهور في بطولتها قريبًا، وهو فيلم سينمائي جديد يطرح بعنوان Ricky Stanicky.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لسينا من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، في مدينة ملبورن، وقد ظهر جون سينا في إطلالة اخفت ملامحه، بعد وضعه لمساحيق تجميل، تجعله يبدو مثل مهرجين السيرك.