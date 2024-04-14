نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم هدلستون يعود من جديد للدراما التليفزيونية عبر BBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم توم هدلستون من جديد لعالم الدراما والتليفزيون بعد نجاحه الكبير الذي حققه عبر مسلسل "لوكي" ضمن عالم مارفل السينمائي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من الإعلان الترويجي لأحدث عمل درامي لهدلستون، والذي يطرح من إنتاج شبكة BBC، بعنوان The Night Manager.

وسبق أن نجحت الحلقة الأولى للموسم الثاني من مسلسل لوكي في حصل معدلات مشاهدة مرتفعة عبر منصة ديزني بلص، بأن وصلت نسبة مشاهدة الحلقة الأولى لـ 10.9 مليون مشاهد في الأيام الثلاث الأولى من طرحها.

ووفق ديلي ميل، الموسم الجديد من المسلسل تستكمل به قصة شخصية لوكي من عالم أبطال مارفل السينمائي من بطولة توم هدلستون وأوين ويلسون.

ردود فعل أولى

و ظهرت ردود فعل النقاد على الموسم الثاني المنتظر من مسلسل لوكي للنجم توم هدلستون، والذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

وتقول ديلي ميل، أن المسلسل، منذ بث الحلقة الأولى من موسمه الجديد، حصد استحسان النقاد، وردود فعل إيجابية بنسبة 92% عبر مؤشر Rotten Tomatoes.

وعلى العكس، كان رد فعل المشاهدين، أقل نسبيًا عبر المؤشر نفسه، بأن بلغت ردود الفعل الإيجابية 82%، وعاد مسلسل لوكي في موسمه الثاني بمشاركة النجم أوين ويلسون في دور البطولة.

جديد عالم مارفل السينمائي

وكان قد ظهر النجم هاريسون فورد للمرة الأولى ضمن أبطال فيلم "كابتن أمريكا 4"، الذي يعود في بطولته سام ويلسون مجسدا لشخصية كابتن أمريكا الشهيرة من عالم مارفل السينمائي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرتها الصفحات الرسمية لاستديوهات مارفل، ظهر بها هاريسون فورد من موقع تصوير الفيلم، برفقة سام ويلسون.