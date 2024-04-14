نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات بيتر ميمي في برنامج "كلمة أخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المخرج بيتر ميمي تريند محرك البحث «جوجل»، وذلك بعد ظهوره أمس في برنامج "كلمة أخيرة "مع الإعلامية لميس الحديدي، للكشف كواليس مسلسل “الحشاشين” الذي عرض في دراما رمضان الماضي 2024.

تصريحات بيتر ميمي

وقال بيتر ميمي أنه كان يرغب في عدم تقديم الأعمال الدرامية ذات الـ30 حلقة، وأن شركة الإنتاج من أقنعته عندما أخبروه أنهم يريدون إنتاج عملًا يفتخر به المصريين، مُعلقًا: "أول ما كلموني على العمل شركة الإنتاج قلتلهم هاجي أقعد معاكم لاني مكنتش عاوز أعمل أعمال 30 حلقة تاني خاصة بعد تجربة الاختيار، وفي أول جلسة عمل جمعتني بشركة الانتاج أول سؤال طرحته عليهم هو إنتوا عارفين العمل ده محتاج ميزانية كام، وكانت الاجابة واضحة عاوزين نعمل عمل صناعة مصرية نفخر بها، وتم توفير كافة الامكانيات".

وأكد المخرج بيتر ميمي، على أن مسلسل "الحشاشين"، أخذ مجهودًا كبيرًا في تحضيره، قائلًا: "تنفيذ مسلسل في هذه الحقبة التاريخية كنا غير مؤهلين لذلك بدأت وإحنا معندناش حاجة من أدوات تلك الحقبة لا اسلحة ولا ملابس ولا مواقع تصوير وبالتالي بدأنا من فكرة " التصنيع " وكان مجهود كبير جدًا تقريبًا بدأنا من الصفر".

وأكد بيتر ميمي على أن نجاح العمل يعتبر توفيقًا من الله، مُعلقًا:" عملنا 30 حلقة بكل هذه التفاصيل ده إنجاز كبير فيه ناس بتعمل عشر حلقات في سنة لكننا استطعنا تنفيذ هذا العمل من الصفر ولمدة ثلاثين حلقة ده توفيق كبير بمستوى تقني كبير حضرنا سنة وقمنا بالتصوير من العام الماضي".



وقال المخرج بيتر ميمي أن النجم كريم عبد العزيز قدم شخصية حسن الصباح في مسلسل الحشاشين بشكل منظبط، مُوضحًا: "كريم عبد العزيز لعب الدور من منطقة منضبطة جدًا لأن شخصية حسن الصباح هي شخصية فذة لكنها في ذات الوقت شخصية شيطانية حتى الشخص الشرير له جاذبية بدليل وجود أتباع له ".

أماكن تصوير مسلسل الحشاشين



كما أوضح أن التصوير تم في مدينة كازاخستان لمدة سبعة أيام فقط، بجانب تصوير يوم واحد فقط في مالطا، وتضمن غرق المركب، وباقي الأحداث صورت في مواقع انشأت في مصر.