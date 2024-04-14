فيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة " يحتل المركز الثاني في إيرادات السينما أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة” المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر وتفوق عليه فيلم “ شقو” الذي تصدر المركز الأول منذ عرضه في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ووصل إجمالي فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” في قائمة إيرادات السينما، أمس السبت بمبلغ 6،007،882 جنيهًا.

نجوم فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

جدير بالذكر، أن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد وكلًا من الفنان محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة، وقد احتل الفيلم المركز الثاني أمام شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض السينمائية.