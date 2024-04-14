فيلم "عالماشي" يقترب من تحقيق 2 مليون جنيه بإيرادات السينما أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل فيلم “عالماشي” المركز الثالث في دور العرض السينمائي الذي ينافس ضمن ثلاثة أفلام أخرى منهم فيلم “ شقو” الذي تصدر شباك التذاكر وحافظ على ترتيبه الأول، والفيلم الثاني “ فاصل من اللحظات اللذيذة ” وصل للمركز الثاني، أما الترتيب الأخير جاء لفيلم “ أسود ملون ”.

إيرادات فيلم عالماشي

ووصلت إجمالي إيرادات فيلم“عالماشي” بطولة النجم علي ربيع، أمس السبت، إلى مبلغ 1،503،179 جنيهًا.

نجوم فيلم عالماشي

ويذكر أن فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر.

أحداث فيلم عالماشي

تدور أحداث فيلم عالماشي للفنان علي ربيع في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ احداثه مع شاب يدعى هادي يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.