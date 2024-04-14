انت الأن تتابع خبر نادين نجيم: لست نادمة على الطلاق وأقرب الناس خانوني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم تتمالك الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، دموعها وانهارت باكية خلال لقاء تلفزيوني، أخيراً، عند حديثها عن أولادها وما تعرّضت له من خيانة على يد أقرب الناس لها، عدا عن طلاقها والحب الذي تعيشه اليوم.



وكشفت نادين أنها هي من طلبت الطلاق من زوجها السابق، رجل الأعمال هادي الأسمر، بسـبب المشاكل العديدة التي مرّت بها علاقتهما، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع يومًا من الأيام أن تكون مطلقة، ولم ترغب في ذلك.



وأكّدت نادين، خلال حلولها ضيفةً على برنامج "عندي سؤال" على قناة المشهد، أنها غـير نادمة على اتخاذها هذا القرار، وأن طليقها أيضاً لم يندم على ذلك، لوصول علاقتهما إلى طريق مسدود، رغم أنها أحبته كثيراً.



وقالت نادين إنها لم تطلب الطلاق عبثاً، "تعددت الأسباب والنتيجة واحدة. طلبت الطلاق لأنني شعرت بالحاجة إلى هـذا القرار. وصلت إلى مرحلة أن الحب بيننا لم يعد له جدوى".



إلى ذلك، كشفت نجمة مسلسل "2024" أن طليقها حصل على قرار قضائي يمنع سفر أبنائها معها، بسبب وجود شخص آخر في حياتها.



وأوضحت "لن أخطف أولادي. حياتي كلها هنا (لبنان). نادين نجيم لن فعل ذلك وتضر نفسها. فقط لأن في حياتي شخص آخر. أتركيه وخذي كل شيء تريدينه" .