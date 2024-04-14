انت الأن تتابع خبر Hermès تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدَّمت شركة الحقائب الفاخرة Hermès "هيرمس"، اعتذارها للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطريقة مميزة، بعدما هاجمت الأخيرة أحد أفرع الشركة العالمية، في العاصمة الفرنسية، باريس.



وفي التفاصيل، أعربت هيفاء في منشور شاركته أخيرًا عبر خاصية الستوري بمنصة "إنستغرام"، عن استيائها مما وصفته بـ"المعاملة السيئة وفظاظة الموظفين" بفرع "هيرمس" في باريس.



ونصحت "الديفا" محبيها وعشاق Hermès بعدم التسوّق من فرع شارع فوبورغ سانت أونوريه، والتوجه إلى الفروع الأخرى.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور هيفاء، متفقين معها ومؤكدين على التعامل الفظ للموظفين، إذ شاركوا تجاربهم السيئة مع موظفي ذلك الفرع.



وبعد الجدل الذي أحدثته هيفاء بمنشورها، لاسيما أنها من عشاق Hermès، والانتقادات والتقييمات السلبية التي تلقاها الفرع، قرر الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية، مايكل كوست، الاعتذار من هيفاء ومصالحتها بمجموعة من الهدايا القيمة والورود الجميلة.



وشاركت هيفاء عبر خاصية "الستوري"، مقاطع فيديو للهدايا التي تلقتها، فنشرت فيديو لباقة من الورود، وكتبت: من هيرمس، آخر دلع.



كما استعرضت حقيبة صغيرة تلقتها كهدية من "هيرمس"، وعلَّقت: يجري تدليلي. وأضافت: راضوني وأنا قلبي أبيض.. رضيت.



كما وصلتها حقيبة يد وردية من العلامة التجارية نفسها، وعلَّقت: اليوم كله يومي أنا.. ما فيهم على زعلي، وأنا زعلي عنيد بس كيوت. فيما شكرت فريق "هيرمس" على الضيافة المميزة .