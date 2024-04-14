نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شمس الكويتية تُبهر جمهور بغداد في حفل العيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمتعت النجمة الكويتية شمس جمهورها العراقي بحفل غنائي استثنائي بمناسبة عيد الفطر المبارك في نادي الصيد ببغداد.

تفاصيل حفل المطربة شمس

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانيها المميزة، حيث قدمت شمس باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وسط أجواء احتفالية رائعة.

وعلى هامش الحفل، أطلقت شمس عطرها الجديد “باي شمس” من بغداد والذي يحمل توقيعها الخاص، ويعد هذا العطر بمثابة هدية مميزة من شمس لجمهورها العراقي، تعبيرًا عن حبّها وتقديرها لهم.

وتحدثت شمس عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في بغداد للاحتفال بعيد الفطر، وعن إطلاق عطرها الجديد “باي شمس”، وقالت: “العراق بلد عزيز على قلبي، ولطالما نالت كل الحب والتقدير من محبيها”.

وأضافت شمس: "يسعدني أن أشارك جمهوري العراقي فرحة عيد الفطر من خلال هذا الحفل، وأن أطلق عطري الجديد "باي شمس" من بغداد".

وتعتبر شمس من أشهر المطربات في الخليج العربي، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في العراق، وقدمت شمس خلال مسيرتها الفنية العديد من الأغاني الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور العراقي والعربي.