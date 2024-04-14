نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. شذى تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "إخلع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة شذى،أمس، برومو أغنيتها الجديدة بعنوان " إخلع"، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، تمهيدًا لطرحها ١٧ إبريل الجاري.

"إخلع" من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.

شذى

شذى

آخر أعمال شذى

يذكر أن شذى طرحت مؤخرًا عددًا من الأغنيات المتميزة منها اغنية بعنوان «إجمدي» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف

وأغنية " اللي ما يتسموا" من كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم.

كلمات أغنية “ إجمدي”

لاء لاء لاء كده لاء لاء لاء قلبى دق دق دق عقلي طق طق يظهر فى قلق لاء لاء لاءهو حب وإلايه

إجمدي وإهدي فى ايه

مين ده اللى أنتى تموتى عليه أجمد منه تثبتيه

ايه جرالكِ ايه اه جرالك ايه

ده ايه بسلامته ده أنا إتاخدت من إبتسامته

يا ساتِر أستر ماكنش يخطر على بالي بس تمام

لاء لاء لاء كده لاء

لاء لاء خايفه أرِق

تؤ تؤ عندى حق

قلبى لاء لاء لاء

خايفه لا تعلقنى بيه لاء لاء لاء

بَدء يأثر عليا وعلى قلبى أكتر

عمل عمايله وبعت رسايلهب العين ف انا انا قلت أه