إطلاق اسم خالد الطريفي على مهرجان عشيات طقوس

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رياض - احمد صلاح - أطلقت فرقة طقوس المسرحية والقائمون على مهرجان عشيات طقوس المسرحية اسم المخرج الأردني الراحل خالد الطريفي على دورتها السابعة عشرة المقرر اقامتها بالفترة من 28-5-2024 الى 1-6-2024.

ويتنافس اكثر من عشرين عرضا مسرحيا عربيا وأردنيا على ثلاثة مسارات: مسار عشيات المسرحية 17، مسار عشيات الديودراما والمنودراما الاول، مسار عشيات الشباب الاول، بالإضافة لمجموعة من الورش والندوات الفكرية وتكريم مسرحيين عرب وأردنيين، و تكليف الفنان المعتمد المناصير بِإدارة مهرجان " عشيات طقوس المسرحية الشبابي 1 "، وستكون هناك لجنة تحكيم محلية وعربية، بالإضافة للورش المتخصصة والندوات الفكرية والنقدية.



والراحل خالد الطريفي مخرج وممثل أردني مسرحي من مواليد مدينة الزرقاء وأقام في مدينة عمان، حصل على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد عام 1979، كما درس في القاهرة منذ عام 1974 حتى 1977. وفي العام 1983 عمل في تدريس فن التمثيل بدار الفن، ومحاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية، كما أشرف على مشاريع التخرج لطلبة المسرح في الجامعة الأردنية، وأدار ورشة وهندسة الفضاء المسرحي في الهيئة العربية للمسرح، وكان عضواً في نقابة الفنانين الأردنيين وهيئتها الإدارية، وعضوا في لجان وهيئات ومؤسسات، منها، المجلس الوطني التأسيسي للثقافة والفنون، اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان المسرح الأردني، وله مشاركات عديدة حيث شارك في مهرجانات محلية وعربية ودولية.



وتأسست فرقة طقوس المسرحية عام 2001 وقدمت عددًا من المسرحيات منها "مرثية الذئب الاخيرة" و "كارمن" و "سدار" و "العصاة" و "ظلال القرى" و "الخروج الى الداخل" وعددا من المسرحيات الاخرى، كما تأسست الفرقة بغية خلق الوعي بالثقافة المسرحية من خلال العودة إلى الظاهرة المسرحية التي تطل على الموروث الحضاري للإنسان الأردني والعربي وتراكماته المعرفية، كما سعت الفرقة الى الحفاظ على الموروث الاسطوري للحضارات والامم التي استقرت على ارض الأردن عبر التاريخ، فيما كانت ضمت الفرقة مجموعة من المخرجين والممثلين والأكاديميين المسرحيين الأردنيين منهم: الفنان محمود الجراح، د.فراس الريموني، د. عدنان مشاقبة، عيسى الجراح، والدكتور علي الشوابكة والمخرج محمد الشوابكة، والمخرج المعتمد المناصير والدكتور يحيى البشتاوي رئيس الفرقه والفنان محمود الزغول ، والمخرجة رانيا خلايله والفنان مراد دمرجيان وآخرون وغيرهم، وللفرقة العديد من الأعمال المسرحية.