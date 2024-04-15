القاهرة - محمد ابراهيم - قام وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالرد علي شائعته زواجه من دينا فؤاد، بعدما تداولت خلال الساعات القليلة الماضية، عبر المواقع المختلفة، أخبار حول زواج وائل عبدالعزيز، من دينا فؤاد، وذلك مما أثارًا جدلًا واسعًا.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف حقيقة زواجه من دينا فؤاد

وعلق وائل عبدالعزيز على الأخبار المتداولة حيث نشر عدة صور تجمعه بـ دينا فؤاد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «العمل الوحيد اللي جمعني بدينا مسلسل لبناني مصري سنه ٢٠١٣.. هي إنسانه محترمة واتجوزت مرتين في حياتها ومعروفين عند الكل ولا اتجوزت مني ولا من أخويا ولا أبويا حتى».

أحدث اعمال دينا فؤاد

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة دينا فؤاد وهو بيك وبحافظ عليها “حق عرب ” بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

اَخر أعمال الفنانة دينا فؤاد

وكان اَخر أعمال الفنانة دينا فؤاد، هو مسلسل «حكايات الماميز» وشاركها البطولة خالد سليم، انتصار، حجاج عبدالعظيم، وليد فواز،ونورهان، هبة عبدالغني، يوسف إسماعيل، هشام الشاذلي، رباب ممتاز، أماني كمال، ومن إخراج أحمد صالح، مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومىسعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، انتصار، هبة عبد الغنى،حجاج عبد العظيم، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، أحمد حبشى، وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطاراجتماعى لايت، مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، بطولةياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز،محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود،صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى