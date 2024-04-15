نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " الناس بتشتمني".. أحمد زاهر يكشف كواليس مشاركته في " نعمة الافوكاتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد زاهر ضيفا علي برنامج “ كلام نواعم” متحدثا عن مشاركته في مسلسل “ نعمة الافوكاتو” والتعاون مع المخرج محمد سامي

قال زاهر في تصريحات تليفزيونية:' مكنتش متخيل النجاح الكبير اللي حققناه، ولكن دايما بكون حاسس إني هنجح مع محمد سامي

أضاف زاهر :' الناس بتشتمني وبتقولي يا جوز سارة، بسبب دوري في نعمة الأفوكاتو، وأحيانا الواحد نفسيا بيضايق لما بيتشتم لكن أعتبر ده نجاح.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وأروى جودة، وسلوى عثمان، وسامي مغاوري، ولبنى ونس، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وغادة فلفل، وأحمد ماجد، وولاء الشريف، ومحمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف.

تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر، دور محامية اسمها نعمة، هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر، فتواجه نعمة الصعوبات حول مهنتها ومستقبلها المهني، كما تواجه نعمة بعض المؤامرات من قبل زملاء العمل، وتجسد شخصية نعمة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، صورة الأم التي تسعى لتربية الأولاد وتكون لهم الأم والأب في نفس الوقت، بعد حدوث الانفصال بينها وبين زوجها.