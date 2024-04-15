نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً.. أبطال مسلسل "صيد العقارب" ضيوف "لميس الحديدي" في "كلمة أخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل غداً أبطال وصناع مسلسل "صيد العقارب" ضيوف الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة أون في تمام الساعة التاسعة والنصف ومن أبرز ضيوف الحلقة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنان محمد على رزق والفنان أحمد ماجد والفنانة سيمون والفنان محمد علاء وغيرهم، يتحدثون خلال الحلقة عن كواليس المسلسل ومدي توقعهم نجاحه.

نجاح مسلسل صيد العقارب خلال السباق الرمضاني

والجدير بالذكر أن مسلسل صيد العقارب قد تصدر محرك البحث جوجل أثناء عرضه خلال السباق الرمضاني وأيضاً تصدر تريند منصة إكس، وقد حصل المسلسل على إشادات واسعة.

ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" هو مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.

وتلعب غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة تمتلك مزرعة عقارب، وتدور أحداث المسلسل حول خلاف بين عائلتين.

وتدور الأحداث حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون.