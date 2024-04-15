نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها الأخير في الأوبرا.. تعرف على موعد حفل آمال ماهر بعد غياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آمال ماهر من الفنانات المميزات وظهورهم مميز وكان آخر ظهور لها في حفل ليالي السعودية المصرية وذلك بعد إختفائها لفترات طويلة وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف محبي الفنانة آمال ماهر موعد حفلتها القادمة بعد غياب فترات طويلة .

آمال ماهر

موعد حفل آمال ماهر القادم

من المقرر أن تقام حفل الفنانة آمال ماهر يوم الجمعة القادم في يوم ١٩ ابريل، على مسرح الماركيي في كايرو فستيفال سيتي.

طريقة حجز تذاكر الحفل

و إليكم متابعي دوت الخليج الفني طريقة حجز تذاكر حفل عن طريق من على موقع

‎ Ticketsmarche.

آخر أعمال آمال ماهر

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة آمال ماهر أغنية “ أنا كويسة”.

كلمات أغنية “ أنا كويسة”

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

متخافوش يا ناس عليا



كله حلو ومية مية



ايوة هي طبعا مش بسيطة



بس عادي مش قضية

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

نزلة دمعة مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

وقعة جامدة فيا هدت



علقة سخنة بس عدت



سقفولي أنا واللي زيي



اللي وقفت واللي سدت



هما يوم واتنين وفسحة



بعد منها هنام وهصحى



هصحى واحدة تانية مش عبيطة



واحدة فاهمة الدنيا ناصحة



انتوا ليه مستغربيني



اني بضحك أو بغني



متخافوش لسه عقلي ما رحش مني



انا كويسة



انا كويسة بس مهيسة



بعد الصدمة



ولو أهمكوا



من فضلكوا ممكن خدمة



خرجوني فسحوني



إلهوا عقلي واشغلوني



وان فتحت السيرة تاني



سكتوني سكتوني



خرجوني فسحوني



إلهوا عقلي واشغلوني



وان فتحت السيرة تاني



سكتوني سكتوني



خرجوني فسحوني



إلهوا عقلي واشغلوني



وان فتحت السيرة تاني



سكتوني سكتوني