قوة شخصية سوزان نجم الدين تظهر في السجن ضمن أحداث الحلقة 34 من "الصديقات"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت أحداث الحلقة 34 من مسلسل الصديقات، تأجيل الحكم الخاص بسوزان مع استمرار سجنها، حيث ظهرت قوة مضافة لشخصية عبير في السجن فكما كانت تدعم صديقاتها وتدافع عنهن خارج السجن فهاهي تدافع عن المظلومات داخله بكل قوة وشراسة..

مسلسل "الصديقات " سوزان نجم الدين

مسلسل "الصديقات " سوزان نجم الدين

كما تعرضت لتهديد مباشر من طليقها كامل بك وواجهته بقوة وتحدي مؤكدة إنه ا لاتخشاه وليس لديها ماتخسره بعد سجنها وخسارتها لكل أموالها ولعائلتها..

أبطال مسلسل “ الصديقات ”

ويشارك في مسلسل الصديقات بجانب الفنانة سوزان نجم الدين، مجموعة من الفنانين من بينهم: فايز قزق، ومحمد حداقي، وصباح الجزائري، وآخرون وهو من تأليف أحمد السيد.

آخر أعمال سوزان نجم الدين

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة سوزان نجم الدين مسلسل “ الحشاشين ” في السباق الرمضاني الذي حقق نجاحًا ساحقًا .

أبطال مسلسل “ الحشاشين ”

شارك في بطولة مسلسل “ الحشاشين ” الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عيد والفنانة سوزان نجم الدين و الفنان تامر مجدي وعدد آخر من الفنانين و الفنانات