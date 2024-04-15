نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أبطال مسلسل "صيد العقارب" ضيوف برنامج "كلمة أخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي غدًا فريق عمل مسلسل "صيد العقارب" في برنامجها "كلمة أخيرة"، ويذاع اللقاء على قناة "on" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.



ضيوف حلقة غدًا

يحل كل من الفنانة غادة عبد الرازق والفنان محمد علاء والفنان أحمد ماهر والفنانة سيمون والفنان أحمد ماجد والفنان محمد علي رزق والكاتب باهر دويدار والمخرج أحمد حسن، ضيوفًا على البرنامج في حديث خاص عن المسلسل وكواليس العمل الرمضاني، وعن التحديات التي واجهتهم خلال التصوير.



فريق عمل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن.



أحداث مسلسل صيد العقارب



وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.