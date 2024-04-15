دياب يستعد لبطولة فيلم كوميدي من تأليف زوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان دياب على بطولة فيلم كوميدي، وهو من تأليف زوجته هاجر الإبيارى، وإخراج محمد حماقي.

أبطال مسلسل مليحة



وفي سياق آخر، يعتبر آخر أعمال دياب الدرامية مسلسل مليحة الذي عرض في رمضان 2024، بطولة العديد من نجوم الفن، بينهم وميرفت أمين، وأشرف زكي، والفلسطينية سيرين خاص، وأمير المصري، وأنور خليل، ورحاب الشناط، وديانا رحمة، ومروان عايش، ومروة أنور، وحنان سليمان، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل «مليحة»



و تدور أحداث مسلسل «مليحة» حول فتاة فلسطينية كانت تعيش في ليبيا، بعد أن دمر الاحتلال الاسرائيلي منزلها في الإنتفاضة التي حدثت عام 2000، وخلال رحلة معاناة مليحة تتقابل مع ضابط مصري على الحدود الليبية يدعى «أدهم» وتقع في حبه أثناء محاولته للعودة إلى قطاع غزة.