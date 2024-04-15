لهذا السبب رانديب هودا كان على وشك الموت خلال تصوير فيلمه الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم رانديب هودا عن معاناته مع صناعة فيلم Savarkar، الذي تطلب منه الخضوع لحمية غذائية قاسية لاتقان دوره السينمائي.

ووفق إنديا توداي، صرح رانديب أنه كان على وشك الموت بسبب فقدات وزنه ليتمكن من اتقان الشخصية التي قدمها للفيلم.

وحصد النجم الهندي رانديب هودا ثناء المتابعين بسبب ما طرأ من تغيير على شكل جسده استعدادًا لمشاركته في بطولة فيلم جديد.

ووفق إنديا توداي، وصف المتابعين ما قام به رانديب من تغيير في شكل جسده، بأنه شبيه لكريستيان بيل في سينما بوليوود.

وضمن أحدث أخبار بوليوود، في حوار جديد له، كشف الفنان الهندي الشاب شاهد كابور عن أكثر أفلام بوليوود التي ندم على رفض المشاركة بها في دور البطولة.

فيلم Rang De Basanti

ووفق موقع إنديا توداي، قال كابور أن أكثر أفلام بوليوود التي ندم على رفضه لها هو فيلم Rang De Basanti الذي ذهبت بطولته في النهاية للنجم الكبير عامر خان.

ودافع النجم الهندي شاهد كابور، عن العنوان الطويل لفيلمه الجديد Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya.

ووفق ما ذكرته إنديا توداي، قال شاهد كابور في دفاعه، أن الفيلم لكونه عمل رومانسي، فإنه من المعهود لدى صناعة السينما في بوليوود أن تكون الأعمال الرومانسية الجديدة بعناوين بهذا الطول.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع إنديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالًا بعودة كاران من جديد.