نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة المقبلة.. تعرف على تفاصيل حفل آمال ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة آمال ماهر لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا، ومن المقرر إحياءه يوم الجمعة المقبلة، 19 إبريل الجاري، في كايروفيستفال سيتي مول، وتُفتح الأبواب أمام الجمهور للدخول إلى المسرح من الساعة السابعة مساءً، على أن يبدأ الحفل الساعة التاسعة مساءً.

وتعد هذه الحفلة الأولى لها بعد إطلاق ألبومها الأخير، ومن المتوقع أن تغني خلاله بعض أعمال هذا الألبوم بجانب مجموعة من أغانيها المميزة لدى الجمهور.

آخر أعمال آمال ماهر



يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الغنائية، هو طرحها لألبومها الأخير في شهر يونيو الماضي والذي حمل عنوان أنا كويسة والذي لقى نجاحًا كبيرًا فور طرحه، وتصدر مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

أغنية اللي قادرة

وشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها عن طرح الألبومات الغنائية لما يقرب من 3 سنوات، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغانيها قبل طرح هذا الألبوم، وكانت تلك الأغنية تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول، الذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل.