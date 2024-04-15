نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح العتاولة.. فريدة سيف النصر تكشف طبيعة مرضها وأزمتها الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، بطلة مسلسل العتاولة الذي تصدر نسب المشاهدة في الموسم الرمضاني 2024، عن طبيعة مرضها والأزمة الصحية التي عانت منها طوال فترة تصوير المسلسل.

فريدة سيف النصر تكشف طبيعة مرضها وأزمتها الصحية

اوضحت فريدة سيف النصر: إصابتي عين مش طبيعية، أعاني من التهاب خلوى في الغدد الليمفاوية، بعد سقوطى في الإسكندرية على الرخام، إضافة لوجود ارتشاح في السائل داخل العظام، وحتى الآن يتم علاجى، وتم احتجازى مرتين في المستشفى في بيروت، والحمد لله راضية.

سبب غياب فريدة سيف النصر في الحلقات الأخيرة من العتاولة

واضافت فريدة سيف النصر: «لم يتم قص مشاهدى، كان المخرج أحمد خالد موسى في أزمة بسببى، ولهذا جاءت الحلقات مفتوحة، وبسبب فترة مرضى، ودخولى المستشفى تطلب منهم ضرورة التصوير في الديكور بدونى، «هيجيبنى منين»، قدر الله وما شاء فعل، رغم أن مشهد النهاية لسترة العترة كان رائعا ومكتوب حلو جدًا، لكن نكتفى بهذا القدر من النجاح.

جزء تاني من مسلسل العتاولة

ومن ناحية اخري، أعلن أحمد خالد موسى مخرج مسلسل العتاولة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تقديم جزء ثاني من العمل، من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2025،وحقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا منذ أول يوم عرض، حيث استطاع أن يتصدر تريند جوجل والسوشيال ميديا على مدار الشهر المبارك.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

أبطال مسلسل «العتاولة»

مسلسل العتاولة يشارك في بطولته: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة

عرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً، عرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد.