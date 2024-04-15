نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عمل فني تاريخي مشرف ويرفع الراس".. تامر حبيب يشيد بـ "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد السيناريست تامر حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بمسلسل “الحشاشين” والذي يخوض بطولته الفنان كريم عبد العزيز ويشارك به خلال الماراثون الرمضاني 2024.

وكتب تامر حبيب، عبر حسابه الرسمي: “كنت مقرر من الأول إني هأحوش الفرجة لبعد رمضان، عشان كنت عارف أن ده مسلسل موضوعه ثقيل وكنت عايز أشوف حلقاته ورا بعض من غير ما أُجبر اني افضل مستني حلقة بكرة”.

وتابع: "وقد كان، عيدت مع حسن الصباح وأتباعه وأعوانه وأعدائه ومريديه وكارهيه وظللت وسطهم لمدة 4 أيام بالتمام والكمال، 4 أيام ممتعة وشيقة ومتقنة ومرهقة، شكرًا يا طاقم هذا العمل ذو العيار الثقيل أمام وخلف الكاميرا".

واختتم: "شكرًا على كل المجهود المبذول بإخلاص، أنا بجد مش عايز اذكر أسماء علشان انتوا كتير جدًا.. انتوا جيش مجهز بعناية من الموهوبين المخلصين، كل واحد فيكم قدر يمتعني بشدة.. مبروك علينا كلنا عمل فني تاريخي مشرف ويرفع الراس".

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.