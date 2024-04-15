نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "اتنين ×واحد" يجمع محمد ثروت مع سامح حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد كلا من النجم سامح حسين والنجم محمد ثروت لخوض تجربة سينمائية جديدة بالتعاون مع المنتج إسحاق إبراهيم من خلال فيلم "اتنين x واحد"، حيث بدأ تصوير عدد من المشاهد في بعض المناطق منها حارة بولاق وغيرها.

أبطال فيلم "اتنين x واحد":

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سامح حسين ومحمد ثروت وسهر الصايغ وعبير صبرى ومحمد جمعة وعلاء مرسى وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد

ويوسف عامر ومايا فارس، اشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحى عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال وإشراف على الإنتاج عبد الله منصور.

فيلم اتنين في واحد

تفاصيل فيلم "اتنين x واحد":

ويذكر أن تدور أحداث الفيلم في إطار من الاثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدان للثروة التي تركها له والده والثانى عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان أول المستفيدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فًي الأموال.

سامح حسين

آخر أعمال محمد ثروت:

ويذكر أن آخر أعمال محمد ثروت هو فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة" الذي يعرض حاليًا في دور العرض، وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهم بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

ويحصد الفيلم إيرادات تصل إلى أكثر من 4 مليون و32 ألفًا و153 جنيهًا، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر، واحتل المركز الثاني بعد فيلم "شقو".

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.