نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة دوللي شاهين "نور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم "ست البنات" في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا، شهد الحفل ظهور نادر لـ ابنتها نور، بعد اختفاء فترة عن الظهور، وأصبحت على مشارف فترة الشباب.

موعد طرح كليب "ست البنات"

كشفت الفنانة دوللي شاهين، موعد طرح أغنيتها الجديدة ست البنات، التي انتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب، ينتظر طرح كليب ست البنات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ثالث أو رابع أيام عيد الفطر المبارك، الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز والمخرج مؤمن يوسف، وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدآ لعرضه قريبآ.

برومو أغنية دوللي “ست البنات”

طرحت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين برومو أغنية دوللي “ست البنات”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية، الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع احمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

أحدث أعمال دوللي شاهين

ومن ناحية اخري، انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تصوير فيلم «ميناتيل»، الذي من المقرر عرضه قريبًا في صالات السينما، وهو من بطولة دوللي شاهين، وأحمد سلامة، وابرام سمير، ومحمد عظيمة، وإخراج احمد صالح.

اخر أغاني دوللي شاهين

يذكر أن أخر أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن»، وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

كلمات اغنية حوش الدلع

يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش

بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف

دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش

عاملي فيها متدلع لاء حوش

يا مستتني يا مهنيني حوش الدلع حوش

يا مفرحني وحب ساقيني حوش الدلع حوش

يا مضحكني يا مفسحني يا مغرقلي الدنيا فلوس

حساس وقلنا عادي عامل روميو بقول معلش

مافيش ولا حاجة عاجباك فيا اصحى دانا سمكة قرش

بتقول على نفسك جامد دانت بتنجح ها بالغش

فاكر نفسك سويرس يابني اسكت بقى ما تكملش

يا مستتني يا مهنيني حوش الدلع حوش

يا مفرحني وحب ساقيني حوش الدلع حوش

يا مضحكني يا مفسحني يا مغرقلي الدنيا فلوس



