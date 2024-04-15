نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سبب إلغاء حفل محمد عبده بالبحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آثار الفنان محمد عبده جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عن إلغاء الحفل في البحرين، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل 19 أبريل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وجاء بيان الشركة كالتالي: “تنويه تم إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده والفنان خالد الشيخ في البحرين والذي كان المفترض إقامته يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل”.

محمد عبده يكشف أول أجر له في الإذاعة



وفي وقت لاحق نجح الفنان السعودي محمد عبده في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج بودكاست بيج تايم المذاع عبر قناة MBC، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة.

كشف الفنان محمد عبده عن أول أجر حصل عليه خلال لقائه مع عمرو أديب وأصالة، وقال: أول أجر كان 130 ريال في الإذاعة، ولكن تعلمت منها الكثير من الأمور المهمة، ولا أنسى تلك الأيام، وتعلمنا رقابة انفسنا وكيف نغني وما نقوله، وانا ابن الإذاعة".