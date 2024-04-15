نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محيي إسماعيل على إقامة شقيقه بهيج في دار مسنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان محيي إسماعيل، على إقامة شقيقه الكاتب بهيج إسماعيل في دار رعاية القوة الناعمة، التابعة لنقابة المهن التمثيلية، حيث كشف أن شقيقه هو صاحب القرار في هذا الأمر، وليس لأحد يد في قراره.

وفي أول تعليق من محيي إسماعيل عن إقامة شقيقه بهيج في دار رعاية القوة الناعمة وتحدث محيي إسماعيل في تصريحات صحفية: هو عنده شقته الخاصة لكن بيروح دار الرعاية وييجي إيه المشكلة؟

بهيج إسماعيل يقيم في دار مسنين نقابة المهن التمثيلية





وحسب تصريحات صحفية كانت قصة إقامة الكاتب بهيج إسماعيل في إحدى غرف دار القوة الناعمة، التابعة لنقابة المهن التمثيلية، الموجودة بمنطقة أكتوبر، حيث قرر بهيج إسماعيل الإقامة في دار رعاية المهن التمثيلية، حتى يكون تحت أعين الطاقم الطبي، ورفقة زملائه من النجوم والمخرجين والكتاب وصناع الفن والسينما في مصر





وقرر بهيج إسماعيل الإقامة في دار رعاية المهن التمثيلية، حتى يكون تحت أعين الطاقم الطبي، ورفقة زملائه من النجوم والمخرجين والكتاب وصناع الفن والسينما في مصر.

وبهيج إسماعيل ليس الوحيد، الذي يمكث في دار رعاية المهن التمثيلية، حيث يقيم معه مجموعة أخرى من النجوم، منهم الفنانة القديرة فادية عكاشة التي شاركت في مجموعة من أهم وأبرز الأعمال الفنية طوال مشوارها الفني، منهم دورها في مسلسل يوميات ونيس.

يشار إلى إنه افتتح الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دار رعاية القوة الناعمة، في الأشهر الماضية، وذلك بعد أن أخذت عدة سنوات من التجهيزات والمتابعة والإشراف، لتكون جاهزة لاستقبال النجوم بأفضل شكل.

نبذة عن بهيج إسماعيل





بهيج إسماعيل هو واحد من أهم الكتاب في عالم المسرح، حيث يمتلك عدة دواوين، ومن أبرز أعماله في المسرح، بغبغان طويل اللسان، خاطر السلطان، إنهم يأكلون الهامبورجر، أما في السينما فقدم طيور المهاجرة، الأبرياء، جحيم تحت الأرض.