نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 يونيو.. حفل أصالة ونجوى كرم المرتقب في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنانة نجوى كرم، في ألمانيا ليلة يوم 22 يونيو المقبل، تزامنا مع حفلات عيد الأضحى المبارك والصيف، أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح تذاكر الحفل للجمهور، بداية من السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل.

ازمة اغنية أصحاب الأرض

من ناحية أخرى، تواجه المطربة أصالة أزمة جديدة بخصوص أحدث أغانيها “أصحاب الأرض“ وهي الأغنية التي تدعم بها شعب فلسطين، بعد انسحاب إحدى المطربات من المشاركة في الأغنية رغم تسجيل صوتها، وطلبها عدم المشاركة لتخرج الصورة النهائية بصوت اصالة فقط رغم كون العمل معد ليكون ديو غنائي.

أصالة توجه ازمة جديدة

تواجه أصالة ازمة إرسال أكثر من انذار لإيقاف الأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهام أصاله بكونها محرضة على القتل وسيتم اغلاق الأغنية، لتتصدر النجمة السورية تريند اليوم عبر تويتر، دعما وحبا لها لمواجهة هذه الأزمة، الأغنية تم الإعداد لها منذ شهرين بعد تخطيط وتفكير كبير من أجل إصدار عمل يناسب حجم القضية الفلسطينية، وهي من إخراج عادل رضوان وبالتعاون مع الشاعر فارس قطري، المعروف عنه دائما إنه الشاعر المبكي.

كلمات اغنية أصحاب الأرض

شمالي لالي يا هوالي لديرة شمالي لالي يا وريللووو شمالي يا هوا الديرة شمالي

ع لالي للبواب هولولم تفتح شمالي لالي يا رويللووو على اللي بوابهم تفتح شمالي

وانا ليليلبعث معليلريح الشمالي لالي يا رويللووو وانا الليله لبعث مع الريح الشمالي

ياصليلار ويدورليللي على لحبيليلابا يا رويللووو يوصل ويدور على الحباب يابا

ريت المركب إلى أخذه وما رده

يبلاه بكسره وبنار عقده

ريت المصاري تقلب حديدة

تسفر شبابنا لبلاد بعيدة

ثبت جذورك في التراب فأنت باق هاهنا

الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا

فأصمد ورابط واحتسب إنا ورائك كلنا

كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين

يا صاحب الأرض اعتصم فالأرض عرض المتقين

أغنيات ألبوم الفنانة نجوى كرم

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ويذكر ان جميع أغنيات ألبوم الفنانة نجوى كرم "كاريزما" حققت ملايين المشاهدات في موقع “يوتيوب”، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، أغنية "زعلك صعب "من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة، وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم، "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة.



