خاص.. صالح عبد النبي: أحببت شخصية «يزبك» في «كامل العدد بلس 1» إلا تركه لأبنائه.. ودوري في «بقينا اتنين» يشبهني كثيرا (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - صالح عبد النبي، فنان لبناني مميز، تمكن من النجاح في أكثر من نوع فني، إضافة التمثيل، فقد عمل من قبل موديل، وأيضا في كليبات الأغاني، للمطربة نانسي عجرم، والفنانة أنغام، واشتهر كثيرا بذلك، ثم برع بأدائه بعد ذلك في التمثيل، ولعل آخرهم مشاركته في مسلسلين في السباق رمضان الماضي، وهما «كامل العدد بلس 1»، و«بقينا اتنين».

لذا حرص «دوت الخليج الفني» في السطور التالية على إجراء حوار خاص مع «صالح عبد النبي»، ليكشف لنا أي دور أحبه، وشعوره في مشاهد العمل.



اليكم نص الحوار:

- من الذي رشحك للعمل في «بقينا اتنين» ولدور «يزبك» في «كامل العدد+1»؟

رشحني لكل دور في العملين، هو مخرجين المسلسلين.



- هل هناك صفات مشتركة بين «صالح» وشخصية أحد الدورين؟

بالطبع، فكل شخصية أقدمها أضع بها صفة تشبهني.

الفنان صالح عبد النبي

- وماهي الصفات التي لا تحبها في كلا من الشخصيتين ؟

شخصية «يزبك» لم أحب بها أنني تركت أولادي، أما شخصيتي في «بقينا اتنين» أحببتها كاملة.

- ما الذي شجعك على الموافقة على المشاركة في كلا العملين؟

الذي شجعني على المشاركة في العملين، أن المخرجين قد عملت معهم من قبل.



- حدثنا عن تعاونك مع المخرج طارق رفعت والمخرج خالد الحلفاوي؟

• المخرج خالد الحلفاوي، يرى أولا ما لدي أقدمه، ثم في حالة أن هناك زيادة عن ما قدمته، يرشدني ويوجهني إليها.

الفنان صالح عبد النبي

• المخرج طارق رفعت في موقع التصوير، يسمع لكل الطاقم، ولا يسبب احراجا لأحد.



- كم من الوقت استغرق معك في تصوير كل دور في المسلسلين؟

كل مسلسل منهما، استغرق مني يوم واحد في التصوير.

- من هو أقرب فنان إلى «صالح عبد النبي» في العمل من أسرة «كامل العدد» و«بقينا اتنين»؟



في «كامل العدد» الفنان الأقرب إليّ هو الفنان عمرو جمال، لأننا أخذنا ورشة سويا، وأما عن «بقينا اتنين» فالأقرب إليّ هو الفنان إدوارد، لأننا عملنا سويا من قبل.

- حدثني عن شعورك في مشهد رفض «أمينة» الذهاب مع والدها «يزبك»؟



شعوري داخل مشهد رفض أمينة أنني كنت أقول «يارب مبقاش أب كده».



- هناك مشاهد رغم أنها تمثيلا إلا أن الفنان يشعر بداخلها بأن الدور قد تقمص شخصه الحقيقي.. هل شعرت أثناء تمثيلك للمشهد بأنك والدها حقيقة ؟



شعرت بداخل المشهد أنني نادما على ما فعلته، واني حقيقة أريد عودتها معي، حتى أحاول إصلاح ما مضى.

- كيف ترى الآباء التي تشبه شخصية «يزبك»؟

لا أعتقد أن هناك آباء مثل «يزبك»، لم أقابل صراحة من قبل شخصا يشبهه فلا أعرف.

صالح عبد النبي

- وهل ترى أن من حقه أن يأخذ ابنته رغم تخليه عنها هي وشقيقها؟

أعتقد أن من حقه أخذها معه، ولكن أولا لا بد من مراجعة نفسه.

- وما نصيحتك للآباء الذين يتركون أبنائهم مثل «يزيك»؟

نصيحتي للآباء أنهم ضروري معرفة قيمة أبنائهم الغالية، وإن لم يعرفوا ذلك فالافضل ألا ينجبوا.



- حدثني عن كواليس العمل في المسلسلين؟

بالنسبة للكواليس فكانت أكثر في «بقينا اتنين» لأن المشاهد كانت أكثر، وأكثر شيء أسعدني، عند مقابلة شريف منير، الذي قال لي (على فكرة أنا بحبك أوي) وهذه الجملة حقيقة أسعدتني كثيرا، عندما دخلت موقع التصوير لأول مرة.

- أي عمل منهما كان الأقرب إليك والأكثر راحة في الأداء ؟

العملين صراحة شعرت أنهما قريبين مني، ولكن الأكثر قرابة كان دوري في «بقينا اتنين» لأنني لا أبيع أولادي مثلما فعلت في «كامل العدد».

لعبت دورا في «بقينا اتنين» يجسد الشخص الذي يحرض على مصاحبة الفتيات مثلما حدث مع «أدهم» في محاولة تعارفه على صديقة ابنته

- فهل ترى أنه من حق «أدهم» بعد الطلاق أو الانفصال أن يتعرف على فتيات أخرى وتكوين علاقات معهم؟

بالنسبة لأدهم بعد طلاقه، إذا كان على اقتناع واتفاق، فبالطبع من حقه وحق طليقته أن يفعلا ما يريدانه.

- ما هي طبيعة الأدوار التي تحب العمل بها؟

أحب العمل في الأدوار الشريرة جدا والأكشن والسايكوبتك.



- ما رأيك في سلسلة برامج مقالب رامز جلال التي أصبحت تصاحب السفرة الرمضانية بعد أذان المغرب مباشرة؟

صراحة أن أحب برنامج رامز جلال كثيرا، وأتابعه كل عام، وكل سنة أتمنى ظهوري معه في حلقة.

- وماذا لو وقع «صالح» أحد ضحايا رامز؟

لو وقعت ضحية من ضحايا رامز، سأكون سعيد جدا، وأريد رؤية ما سوف أفعله، وسوف أراقب نفسي.

- ما رأيك في مسلسلات الـ 15 حلقة ؟

بالنسبة لمسلسلات 15 حلقة، صراحة أرى أنها جيدة للجمهور والممثلين، وتعطي فرصة للفنانين أكثر.

- ماهي أعمالك المقبلة؟

لا يوجد شيئا حتى الآن لأنني أقضي شهر إجازة في لبنان.



لماذا حدثت نفسك بتلك الجملة في مشهد أمينة؟



بسبب شعوري بصعوبة خذلان الأب



وهل تكرر تصوير المشهد أكثر من مرة؟

تكرر إعادة تصوير مرتين فقط ليس كثيرا.

ماهو أكثر نوع فني تحب المشاركة به، الدراما أم السينما أم المسرح أم الكليبات؟

أحب المشاركة في كل نوع منهم إلا الكليبات ليست كثيرا سوى مع فنان مميز.

لو لم يكن صالح ممثلا.. ماذا كنت ستختار لتعمل؟

كنت سأظل موديل.



ما الذي تتمنى أن تقدمه الدراما الفترة القادمة من قضايا مجتمعية؟



أتمنى أن الدراما تقدم الفترة المقبلة عملا يتناول شيئا عن المعيشة قبل السوشيال ميديا وقبل الهواتف المحمولة الحديثة وكيف كنا نعيشها بأقل شيء نفعله أو نصل إليه