محمد ممدوح يكشف عن كواليس فيلم "شقو" وعلاقته بأبطاله

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد ممدوح، عن تفاصيل دوره في فيلم "شقو" والذي يعرض حاليًا في دور عرض السينمائي، والفيلم من بطولته برفقة عمرو يوسف، والفنانة أمينة خليل، وغيرهم.





تصريحات محمد ممدوح

وقال محمد ممدوح خلال تصريحات تليفزيونية: الحمد لله على نجاح فيلم شقو، وأنا بجسد شخصية حجازي مترقه، شخصية جديدة عليا والفيلم كله تجربة جديدة ومختلفة.

وأضاف محمد ممدوح، موضحًا عن علاقته بأبطال فيلم شقو، قائلًا: عمرو يوسف شقي وأخويا، ويشرفني إني أشتغل معاه، ودايمًا في ظهر بعض، وطقم الفيلم كله اتشرفت بيهم، ونجمة كبيرة زي يسرا، بدعمنا وعلى راسي وبتشرف بوجودها.

قصة فيلم شقو





فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسي كوميدي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.



أبطال فيلم شقو







ويضم فيلم شقو عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.



إيرادات فيلم شقو







وتصدر فيلم شقو قائمة إيرادات قائمة شباك التذاكر في السينمات واحتل المركز الأول مساء أمس الأحد، في آخر أيام إجازة عيد الفطر، وحقق الفيلم على مدار الـ 24 ساعة الماضية إيرادات بلغت 4 مليون و315 ألف و908 جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في 6 أيام عرض إلى 39 مليون و294 ألف جنيه.





أعمال محمد ممدوح





وعلى جانب الأعمال الدرامية، يذكر إنه يعد مسلسل رشيد، آخر أعمال محمد ممدوح الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور، خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، نهلة سلامة، محسن منصور، أشرف عبد الغفور، حسن مالك، علاء قوقة، وآخرين، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.

