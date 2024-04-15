نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد حفلات أحمد سعد في أمريكا وكندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم أحمد سعد تفاصيل الجولة الغنائية التي يقوم بها خلال الفترة المقبلة، وتشمل مجموعة من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

مواعيد حفلات أحمد سعد في أمريكا وكندا

ونشر عبر صفحته الرسمية في موقع إنستجرام فيديو، قائلا: "الجمهور الحبيب الغالي إن شاء الله قريب ألتقي بيكم في أمريكا وكندا، ومستني اليوم ده بفارغ الصبر عشان نشوف جمهور جميل فرفوش ولذيذ".

برنامج حفلات أحمد سعد

وجاء برنامج حفلات أحمد سعد في هذه الجولة الفنية كما يلي: حفل يوم 20 إبريل في نيوجيرسي، يوم 21 إبريل في واشنطن، يوم 26 إبريل في هيوستن، يوم 27 إبريل في تورنتو، يوم 3 مايو في ديترويت، يوم 5 مايو في لوس أنجلوس.

أحدث اغاني أحمد سعد

وكان أحدث أغاني أحمد سعد بعنوان "مبروك يا ابن المحظوظة"، من فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي انطلقت عروضه في موسم أفلام عيد الفطر 2024، الاغنيه من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

كلمات اغنية مبروك يا ابن المحظوظة

يا ليل يا عين يا ليل

يا يا عين يا ليل.. اه

كل حاجة طالعة منها حلوة

زي المانجا وأحلى لا وأحلى

العيون عاملين بلاوي في المكان

توهتها ساحلة لا دي ساحلة

خفة ايد دم دي في كفة

والدلع يا ناس في كفة

اه دي حرفة

بختو يا ناس اللي طال الجمال ده

زفه زفة

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا

يا ابني المحظوظة مبروك

مبروك مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك يا ابن المحظوظة

يا ابني المحظوظة مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك مبروك

مبروك يا ابن المحظوظة

اللذاذة مش لاي حد يعني ليها ناسها.. ناسها

واحنا نشهد للقمر واخد بطولة رفع كاسها.. اه كاسها

عود يعقد اللي فايت واللي بايت

واللي مرة عدى

وضحكه تخطب الجدع فينا بتخضوا خضة

ياما

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا

يا ابني المحظوظة مبروك

مبروك مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك يا ابن المحظوظة

يا ابني المحظوظة مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك مبروك

مبروك يا ابن المحظوظة

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا