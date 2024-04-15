أنت العيد والعيدية.. رشا مهدي تهنئ نادي الزمالك بالفوز

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت النجمة رشا مهدي نادي الزمالك بالفوز على نظيره النادي الأهلي بنتيجة 2/1 للنادي الزمالك.

ونشرت رشا مهدي صورة لـ علم الزمالك وكتبت عليها قائلة: أنت العيد وأنت العيديه، مبروك الزمالك مدرسة الفن والهندسة وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع" إكس ".

رشا مهدي عبر موقع إكس

مباراة نادي الأهلي ونادي الزمالك



انتهى اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل للزمالك سيف الدين الجزيري "هدفين"، وسجل للأهلي أحمد عبدالقادر.

وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب من مراقب المباراة، عقب انتهاء اللقاء مباشرة في أرضية الملعب.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة.

آخر أعمال رشا مهدي في الدراما مسلسل" سر إلهي "

وشاركت رشا مهدي في السباق الرمضاني الماضس بـ مسلسل سر إلهي بجانب الفنانة روجينا، ومجموعة من الفنانين، ومن بينهم: محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين، وإخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف أمين جمال.

رشا مهدي

أحداث مسلسل" سر إلهي "

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.