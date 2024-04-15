نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة كوميدية.. صلاح عبدالله يهنئ نادي الزمالك بالفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ النجم القدير صلاح عبدالله نادي الزمالك بفوزه على نظيره النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور صلاح عبدالله:

ونشر صلاح عبدالله صورة كوميدية له بجانب علم الزمالك وكتب عليها قائلًا: "سهم الفرحه جه في راسي نساني كل المآسي مبروك لكل الأوفياء اللي همه أهلي وحبايبي وناسي".

صلاح عبدالله

انتهى اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل للزمالك سيف الدين الجزيري "هدفين"، وسجل للأهلي أحمد عبدالقادر.

وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب من مراقب المباراة، عقب انتهاء اللقاء مباشرة في أرضية الملعب.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة.

آخر أعمال صلاح عبدالله:

و جدير بالذكر أن، شارك الفنان القدير صلاح عبدالله في السباق الرمضاني الماضي بـ مسلسل "العتاولة" يشارك في بطولته: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، العمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث العتاولة في إطار شعبي تشويقي أكشن، يظهر خلاله السقا بدور حرامي وفتاح خزن محترف، ويعمل مع شقيقه الأكبر طارق لطفي، ويعيش السقا قصة حب مع زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.