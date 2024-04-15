نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أغسطس المقبل.. حفل شيرين عبد الوهاب في تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لـ موسم حفلات صيف 2024، لتحيي حفلات غنائية وسط جمهورها ومحبيها وعشقها في مصر والعالم.

حفل شيرين عبد الوهاب بتركيا

وتحيي شيرين، حفلا غنائيا بأسطنول بدولة تركيا، نشرت الهيئة المنظمة للحفل عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام بوستر الحفل، وعلقت: انتظروا أقوى حفلات الصيف، النجمة شيرين عبد الوهاب في أسطنبول يوم 3 أغسطس.. صيف 2024.

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، من المقرر أن تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية بعنوان صوت إحساس العرب، وكان آخر ظهور غنائي للفنانة بحفل ليالي سعودية مصرية بدار الأوبرا المصرية، والذي أقيم في فبراير الماضي بحضور المستشار تركي آل الشيخ ووزيرة الثقافة المصرية الدكتور نيفين الكيلاني، بجانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير مصر والوطن العربي.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب هي أغنية «الدهب»، التي طرحتها عبر موقع «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وتعتبر أغنية “الدهب” هي أولى أغنيات ألبوم شيرين الجديد والتي تنوي أن تطرح أغنياته على طريقة الـ "سنجل" بشكل متتال في فترات زمنية محدة، وذلك لتعويض فترة غيابها عن الجمهور خلال الأشهر الأخيرة بسبب المشاكل الزوجية التي تعرضت لها.

كلمات أغنية “الدهب”

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.