نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب نجوم الوسط الفني عن عزاء شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غاب نجوم الوسط الفني على تقديم واجب عزاء في الفنانة شيرين سيف النصر، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي 13 إبريل، عن عمر يناهز الـ 57 عامًا، حيث أعلن شقيقها الأكبر خبر وفاتها وكشف وصيتها وأحدث هذا الخبر ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقام اليوم عزاءها، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.



شقيق شيرين سيف النصر يكشف عن وصيتها



وكان قد كتب شقيق الفنانة الراحلة الأكبر عبر حسابه على "فيس بوك" عن وصيتها، قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله اليوم اختي الصغيرة الغير شقيقه الفنانه شيرين هانم إلهام سيف النصر تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينه كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقًا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإن لله وإن إليه راجعون".

معلومات حول شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر ولدت في عام 1967 لأب مصري وأم فلسطينية، تخرجت من كلية الحقوق عام 1991، وقضت سنوات في فرنسا حيث التقت بالفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية هناك، وأقنعها بالانضمام إلى مجال الفن.

بدأت مشوارها الفني بمسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986، ومن ثم اتجهت إلى العمل في الدراما التلفزيونية، حيث شاركت في أعمال مثل "غاضبون وغاضبات" و"من الذي لا يحب فاطمة".