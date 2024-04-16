" أنا في البلد عضمة" تقترب من ال3 مليون مشاهدة

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أحمد جودة - القاهرة - اقتربت أغنية “أنا في البلد عضمة” للمطرب حسن شاكوش من ال 3مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” التي يشاركه غناءها المطربان حمو بيكا وعمر كمال.

يذكر أن أغنية "أنا في البلد عضمة" من كلمات مصطفى الجن، وإسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، واحتلت التريند الثاني على اليوتيوب.

وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

أسند بلد ولا مية بلد يا زميلي تسندني

أخوك أسد بس الحسد هو اللي رقدني

رب العباد جالي في المعاد قواني وساعدني

وعشان ضميري وراني خير وبفضله زودني

وكان عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا شوقوا الجمهور لطرح الأغنية بصور من كواليس التصوير، ظهروا فيها بسيارات تحمل لوحاتها الأحرف الأولى من أسمائهم.