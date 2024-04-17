نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاوز يشتغل وخلاص..وصلة عتاب من كمال أبو رية لـ حمادة هلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



هاجم الفنان كمال أبو رية حماده هلال وذلك من خلال إحدى مقابلاته التلفزيونية عبر قناة etc بسبب تغيبه عن الجزء الثالث والرابع من المداح.



وكشف كمال أبو رية سبب هذا التغيب مشيرًا أنه كان يجب على حمادة هلال أن يتحدث معه خلال التحضير للجزء الثالث للمداح، قائلًا:" المفروض حمادة هلال يكلمني ويشوف أيه اللي مزعلني، هو نجم وليه كلمة كان يقولهم إزاي كمال أبو رية ميبقاش موجود، لكن هو عايز يشتغل وخلاص"

كمال أبو رية



قصة مسلسل المداح الجزء الرابع



يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع



مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، محمد عز، أحمد خالد صالح، أشرف زكي، مي سليم، أحمد كمال أبو رية، شاهيستا سعد، والعمل من تأليف وليد أبو النجدة وأمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.



آخر أعمال كمال أبو رية

يذكر أن آخر أعمال كمال أبو رية مشاركته في مسلسل نعمة الافوكادو خلال موسم رمضان، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وأروى جودة، وسلوى عثمان، وسامي مغاوري، ولبنى ونس، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وغادة فلفل، وأحمد ماجد، وولاء الشريف، ومحمود غريب.

قصة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



يتكون مسلسل "نعمة الأفوكاتو" من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي وتجسد خلاله مي عمر شخصية محامية تدعى "نعمة سعيد أبو علب" المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وتتعرض للعديد من المواقف والأحداث الصعبة بحكم عملها

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