نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة.. كارولين عزمي تحتفل بعيد ميلادها الـ28 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة كارولين عزمي بعيد ميلادها الـ28، الذي يوافق اليوم الأربعاء 17 أبريل، إذ أنها من مواليد 1996، حيث شاركت صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت كارولين، متابعيها عدد من الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "‎في مثل هذا اليوم ولدت أنا.. وزاد منزلنا جمالًا".





كارولين عزمي تشارك في دراما رمضان 2024





وشاركت كارولين عزمي، في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب"، بطولة النجم أحمد العوضي.





تفاصيل مسلسل حق عرب



وتدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث، ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد علاء، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



آخر أعمال كارولين عزمي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، حكاية "لسه فيه أمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكايةمجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون، وحازت الحكاية على إعجاب الكثير من الجمهور وتصدرت الترند فور عرضها على الشاشة.