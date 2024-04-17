نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على مدار 4 أشهر.. "الحريفة" يتخطى الـ 74 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على مدار أكثر من 4 أشهر يواصل فيلم "الحريفة" تربعه على شباك الايرادات ومنافسته لكبار النجوم بشكل قوي، ليحقق نجاحًا كبيرًا، ويثبت عودة البطولة الشبابية بجدارة، فقد حقق إجمالي إيرادات بلغت 74 مليون 306 ألف و180 جنيهًا، بالتزامن مع موسم عيد الفطر، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



أحداث فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".



أبطال فيلم “الحريفة”





يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.