نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملامح الحزن.. أمير كرارة يساند وليد سليمان في عزاء والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير كرة القدم المصرية صباح يوم الأثنين الماضي واحدة من الأخبار الحزينة وهي وفاة والد واحد من أساطير النادي الأهلي، اللاعب وليد سليمان، بعد تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية، حيث تم تشييع الجثمان من داخل مسجد العيايدة بحضور عدد كبير من عائلة الكابتن وليد سليمان وأهالي مركز بني مزار.

وحرص الفنان أمير كرارة على تقديم واجب العزاء في والد الكابتن وليد سليمان، لاعب فريق الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث يقام العزاء حاليًا في دار مناسبات مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وفاة والد وليد سليمان

وكان قد أعلن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وفاة والده، ونشر وليد سليمان منشور جاء فيه:" إنا لله وانا إليه راجعون أبي في ذمه الله دون الكشف أي من التفاصيل المتعلقة بموعد صلاة الجنازة أو تلقي العزاء.