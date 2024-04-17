نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفتي يجمع مروان موسى وزياد ظاظا والوايلي لأول مرة في كليب "حملة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الفنان فيفتي، من تسجيل أجدد أعماله الغنائية "حملة"، والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب مصور خلال أيام.

ويجمع فيفتي خلال الكليب بين 12 من أشهر نجوم الراب والمهرجانات في مصر في تجربة تعد هي الأولى من نوعها، بمشاركة مروان موسى، وزياد ظاظا، وكريم أسامة، وأورتيجا، والموزع الموسيقي الوايلي، بجانب كل من ريف، وسوليسايزر، وفيلو، والسويسي، وفيتو، ومايكي ام تي ام، مع ظهور خاص للموزع الموسيقي مولوتوف.

تفاصيل أغنية “حالة”

وتمثل أغنية "حالة" نقلة نوعية في مشوار فيفتي الغنائي حيث يقدم خلالها لون موسيقي مختلف عن المعتاد يمزج بين الراب ميوزيك وموسيقى المهرجانات بشكل جديد، كما يعد الكليب المنتظر بمثابة انطلاقة فنية جديدة لفيفتي بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.

وانتهى فيفتي من تسجيل وتصوير الأغنية بمشاركة نجوم المجال، وقرر تشويق الجمهور بالبوستر الدعائي الرسمي للأغنية، على أن يتم إصدار الكليب بشكل رسمي مساء الأربعاء المقبل 24 إبريل على مختلف المنصات الرقمية.