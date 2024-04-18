بمناسبة اليوم العالمي للتراث.. ٣٠% خصم على الإصدارات التراثية بدار الكتب والوثائق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 02:37 مساءً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وفي إطار احتفاء الوزارة باليوم العالمي للتراث، أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عن خصم 30 % على عدد من الإصدارات التراثية المتميزة، وذلك من اليوم الخميس 18 إبريل حتى يوم الاثنين 22 إبريل الجاري.

تشمل قائمة الإصدارات عددًا من الكتب المهمة منها "الديوان الأكبر"، "جماليات التراث المعماري بالقاهرة والإسكندرية"، "ديوان الشبراوي"، "الوافي بحل الكافي"، "شفاء الأسقام"، "عنقود الزواهر"، "شرح التائية الكبرى"، "ديوان نابغة بن شيبان"، "مصر والتراث الكارتوغرافي" باللغتين العربية والإنجليزية، "أبنية الأسماء والأفعال"، " تراث محمد حسين هيكل"، "محمود فهمي النقراشي..أوراقه ومراسلاته"، و"عقد الجمان" في ٦ مجلدات وعدد آخر من الإصدارات.

كما أعدت دار الكتب والوثائق القومية برنامجًا حافلًا للإحتفاء باليوم العالمي للتراث، يتضمن عقد ندوة بعنوان "جهود الدولة في حفظ ونشر التراث القومي: دار الكتب والوثائق القومية - نظرة مستقبلية"، يشارك بها كل من: الدكتورة نهلة إمام - مستشارة وزير الثقافة لشئون التراث، ندا محمد عبد الرحمن - باحثة دكتوراة بمركز ترميم دار الوثائق، نورا عبد العظيم - باحثة بمركز تحقيق التراث، وتديرها مروة الشريف - مديرة النشر في دار الكتب والوثائق القومية، كما يتم تنظيم معرض لمستنسخات لوحات ومخطوطات من مقتنيات الدار.