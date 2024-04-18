جينفر لوبيز تثبت مقاومتها للتقدم بالعمر بهذه الصورة

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت النجمة جينفر لوبيز بنشر صورة تقارن بها بين ما كانت عليه منذ 10 سنوات في عام 2004، وصورة حديثة لها من عام 2024.

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي نشرتها لوبيز لتثبت من خلالها لعشاقها أنها حافظت على إطلالتها الشبابية طوال هذه السنوات.

وحظي الفيلم الوثائقي الجديد للنجمة جينفر لوبيز باستحسان الملايين من عشاقها من المشاهدين، بعد ما تضمنه الفيلم من لحظات صادقة قدمت بها لوبيز العديد من التفاصيل الحياتية التي تظهر للعلن للمرة الأولى.

في الوقت نفسه، قالت ديلي ميل، أن الفيلم كشفت من خلاله لوبيز على رفض مجموعة من الفنانين المشاركة، كان منهم تايلور سويفت وسنوب دوج.

وتعيش النجمة جينفر لوبيز فترة انتعاشة فنية، شهدت طرحها لعدد جديد من الاعمال السينمائية والفيديوهات الموسيقية، كان أحدثها فيديو أغنية جديد بعنوان Rebound.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الفيديو الخاص بالأغنية الجديدة التي شهدت تقديم لوبيز لنموذج للإبتزاز العاطفي في العلاقات.

مشاريع جديدة لـ "لوبيز"

وكان قد طرح مؤخرًا للنجمة جينفر لوبيز، فيلم جديد بعنوان Shotgun Wedding، الذي أقيم له عرض خاص جديد في قاعة عرض TCL Chinese Theatre في هوليوود.

والفيلم الجديد Shotgun Wedding، هو أحدث الأعمال السينمائية لجينفر لوبيز، وتجسد به النجمة الكبيرة شخصية باسم دارسي، يشارك في بطولة الفيلم ايضا جوش دوهامل الذي يجسد شخصية باسم توم.

أيضًا الممثلة البارزة التي حصدت مؤخرًا جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في مسلسل قصير، جينفير كوليدج تشارك في بطولة الفيلم الجديد بدور رئيسي.

أيضًا ضمن أبطال العمل يشارك ليني كرافيتز في شخصية باسم سين، وكالي هرنانديز التي تجسد شخصية باسم جيمي، وسونيا براجا التي تجسد شحصية باسم ريناتا، وشيش مارين الذي يجسد شخصية باسم روبرت.

عودة للسينما

وتستمر النجمة جينفر لوبيز في تقديم مزيدا من الاعمال السينمائية مسجلة عودتها من جديد للظهور السينمائي المتكرر، بعد طرحها لفيلم جديد بعنوان MARRY ME، شارك في بطولته الممثل الكوميدي أوين ويلسون.

هذا الفيلم شارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم المغني الكولمبي مالوما في دور باستيان، وكلو كولمان في دور لو جيلبر، وجون برادلي في دور كولين، وسارة سلفرمان في دور باركر دييز.