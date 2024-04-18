تعرف على تفاصيل شخصية محمد ممدوح في فيلم "السرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف البرومو الرسمي لفيلم "السرب" عن تفاصيل شخصية الفنان محمد ممدوح، حيث يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية دور أمير تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة أبو أسعد الحمراوي،

والذي يسعى خلال الفيلم لترسيخ الأفكار الإرهابية ويضلل من حوله، ويصور لهم أنه المسيطر والمهيمن على كل شىء.

تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

فريق عمل فيلم السرب





ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.



ملاحظات على برومو الفيلم

وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.



كما ظهر خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد.

آخر أعمال محمد ممدوح





وعلى جانب الأعمال الدرامية، يذكر إنه يعد مسلسل رشيد، آخر أعمال محمد ممدوح الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور، خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، نهلة سلامة، محسن منصور، أشرف عبد الغفور، حسن مالك، علاء قوقة، وآخرين، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.