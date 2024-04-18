نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. إياد نصار ضيف برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد السوبر ستار إياد نصار بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "صلة رحم" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان.

إياد نصار يكشف كواليس مسلسل صلة رحم

ويكشف إياد نصار خلال الحلقة تفاصيل خاصة عن شخصية حسام التي قدمها في المسلسل وفكرة المسلسل التي أثارت الجدل لجرأتها وعدم مناقشتها في عمل تلفزيوني من قبل بهذا الشكل.

علاقة إياد نصار بأسرته

كما يتحدث أيضًا عن علاقته بأسرته وأبناءه وكواليس خاصة عن حياته الشخصية والأعمال التي يحضر لها خلال الفترة القادمة.

استضافة نجوم فيلم شقو

وتستعرض أيضًا خلال الحلقة لقاءات خاصة مع النجمة الكبيرة يسرا والنجم عمرو يوسف والنجمتان دينا الشربيني وأمينة خليل والمخرج كريم السبكي ويتحدثون عن كواليس فيلم شقو الذي تصدر قائمة الايرادات خلال موسم عيد الفطر المبارك.

لقاء سبوت لايت مع هدى الإتربي

كما تستعرض أيضا لقاء خاص مع الفنانة هدى الإتربي بعد الجدل الذي أثارته بسبب شخصيتها في مسلسل "العتاولة".

مواعيد برنامج سبوت لايت

برنامج "سبوت لايت" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساءً.

