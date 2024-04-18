بطولات الجيش المصري في العرض المسرحي "الرحلة" على مسرح الأنفوشي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "الرحلة"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي الرحلة

العرض مأخوذ عن رواية "كتيبة سوداء" للروائي محمد المنسي قنديل، وتدور أحداثه في إطار تاريخي حول فكرة الاتجار بالبشر والدفاع عن حقوق الإنسان، ويتناول العرض بطولات الجيش المصري وتضحيات جنوده خلال الحرب في المكسيك في القرن التاسع عشر.

صناع مسرحية الرحلة

"الرحلة" شريحة بيت ثقافة القباري المسرحية، رؤية وإخراج سامح الحضري، أداء شريف غانم، ندى جمال، أحمد نبيل، مصطفى عماد، أحمد عبد الوهاب، حازم صلاح، نانسي نصر، إسراء فياض، رضوى العبادي، أسامة عبد الرحمن، وطارق سالم، إعداد أحمد سمير، كتابة محمد عبد القوي، ديكور محمد طلعت، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس آلاء سامي، استعراضات بلال الشيمي، موسيقى معتز مجدي، ماكياج ابتهال النورس.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د.محمد زعيمة، د. مصطفى التهامي، والمخرج إسلام إمام، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة

وشهدت فعاليات هيئة قصور الثقافة نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الأخيرة احتفالاُ بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك بجميع المحافظات وتنوعت بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية وأنشطة الأطفال وذوي الهمم، ولاقت الفعاليات إقبالًا جماهيرًا غفيرًا.